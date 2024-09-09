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السويد تسمح لهيئة الصحة بطلب توريد لقاحات جدري القرود

07:03 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

الحكومة السويدية تسمح لهيئة الصحة بطلب توريد لقاحا

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ستوكهولم- (د ب أ)

سمحت الحكومة السويدية لهيئة الصحة العامة في البلاد، إذا اقتضى الأمر، بإبرام اتفاق بشأن طلب لقاح ضد العدوى من فيروس جدري القرود (إمبوكس) الذي تصنعه شركة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إنه يتعين أن يتم تمويل مثل هذه المشتريات، بتكلفة قصوى مقدارها 150 مليون كرونة سويدية، في إطار قرض وكالة الصحة العامة لاستثمارات الاستعداد والتأهب.

ويشار إلى أنه عقب اكتشاف أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة من إمبوكس في أوروبا منتصف أغسطس الجاري، أكد وزير الصحة السويدي ياكوب فورسميد استعداد النظام الصحي بالبلاد على نحو جيد.

وأعلنت السويد عن نصائح سفر جديدة للدول الأفريقية، وأيضا توصيات بشأن اللقاحات للعاملين في مجال الصحة والمستشفيات وعمال الإغاثة وغيرهم في المناطق الأكثر تضررا.

وقال كبير علماء الأوبئة في السويد ماجنوس جيسلين في وقت سابق إن البلاد لديها ما يكفي من اللقاحات.

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