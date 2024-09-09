مستشار وزير الزراعة: إنشاء نظام حياز زراعي متطور لتسجيل عمليات الموسم الزراعي

كتب- حسن مرسي:

أشاد المستشار أحمد طوبار، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، بالتطور الذي شهده القطاع الزراعي في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي.

قال "طوبار"، في حواره لبرنامج "نشرة الأخبار" على قناة dmc، إن مصر شهدت تطوراً نوعياً في هذا المجال، حيث تم تطوير قواعد بيانات متكاملة خاصة بالمزارعين وإنشاء نظام حياز زراعي متطور يسمح بتسجيل كل العمليات التي تجري خلال الموسم الزراعي.

وأضاف أن هذا النظام يعتبر أداة فعالة لتعزيز التخطيط وصنع القرار بناءً على بيانات موثوقة ودقيقة، مما يساهم في تسهيل وصول المزارعين لمستحقاتهم بكفاءة وسرعة.

وأكد مستشار وزير الزراعة أن التحول الرقمي أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للفلاحين، وذلك بتوفير منصة زراعية تسمح لهم بالحصول على المستلزمات الزراعية في الوقت المناسب.

وأضاف أنه تم التعاون مع البنك الزراعي المصري لتقديم قروض ميسرة للمزارعين لتغطية تكاليف الموسم الزراعي بأسعار فائدة منخفضة، وهو ما يساعدهم على الاستمرار في الإنتاج.

وأشار طوبار إلى أن التطور الرقمي وإدخال كارت الفلاح كانا لهما تأثير إيجابي على مصلحة الفلاح والإنتاج الزراعي، فقد ساهما في تحسين جودة المحاصيل ورفع مستويات الإنتاجية.

كما أكد على أهمية الربط بين الشتلات المزروعة والمحاصيل الزراعية والأسمدة المستخدمة، مما يزيد من فعالية الإرشادات الزراعية ويعزز الإنتاجية.