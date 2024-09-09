غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أغار الطيران الإسرائيلي عصر اليوم الإثنين على بلدة " كفركلا" في جنوب لبنان، كما أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على طريق عام بلدة"إبل السقي" في جنوب لبنان وقصفت المدفعية الإسرائيلية عدة مناطق جنوبية.

وبحسب قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله،شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ، عصر اليوم، استهدفت بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أطراف بلدتي " شبعا" و " كفرحمام" الجنوبيتين.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على طريق عام بلدة "إبل السقي" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدات " الناقورة" و"كفرشوبا" و"زبقين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كانت بلدة "كفركلا" الجنوبية قد تعرضت صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف الهاون، وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "كفرشوبا" الجنوبية.

وأغار الطيران المسير الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين على بلدة" حانين" الجنوبية. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل، غارةً على البلدة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان اليوم الإثنين، أن الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة "حانين" الجنوبية، "أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.