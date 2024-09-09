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حماس مهددة: الأسرى الإسرائيليين لن يروا النور في حال لم يتم الضغط على نتنياهو

06:11 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

حماس

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(وكالات)

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، من وضع شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار، قائلة إن ذلك يعيد الحركة إلى نقطة التفاوض الأولى.

ونفت حركة حماس، ما يتم الترويج له من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومسؤولين أمريكيين من مطالبة حماس بشروط جديدة، قائلة إن ذلك ليس إلا "كذب وتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات".

وصرحت حركة حماس، أن مطالبها تختصر في وقف العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة، مضيفة أن الأسرى الإسرائيليين لن يرون النور في حال لم يتم الضغط على نتنياهو لإلزامه بالاتفاق.

واتهمت حماس، بنيامين نتنياهو بتعطيل اتفاق الأسرى، قائلة إن "الجميع يعلم أن نتنياهو وحكومته النازية هما الطرف المعطل للاتفاق".

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