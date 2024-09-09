رئيس الوزراء الصيني في الرياض غدا بدعوة من ولي العهد السعودي

الرياض- (د ب أ)

أعلنت سفارة بكين في الرياض، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج سيزور المملكة غدا الثلاثاء بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

وقالت السفارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن زيارة رئيس الوزراء الصيني إلى المملكة تأتي بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الرابعة من اجتماع اللجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، إن رئيس مجلس الدولة لي تشيانج، سينطلق في رحلة تبدأ في 10 سبتمبر، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى.

وأضافت ماو، أن تشيانج سيتوجه بعد السعودية، إلى دولة الإمارات حيث سيقوم بزيارة رسمية تلبية لدعوة نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن زيارة تشيانج إلى المنطقة تنتهي في 13 سبتمبر الجاري.

وقال سفير الصين لدى السعودية تشانج هوا "إن القيمة الإجمالية لواردات السعودية من السيارات والمنتجات ذات الصلة من الصين بلغت 12ر4 مليار دولار خلال العام الماضي 2023".

وأضاف لصحيفة "الاقتصادية" اليوم الاثنين في أول حوار مع صحيفة سعودية منذ تعيينه في مايو الماضي، أن 8 شركات صينية للسيارات وهي "شانجان، وجيلي، وإم جي، وشيري، وجريت وول، وهونج تشي، وجي أيهسي، وبي واي دي"، أنشأت فروعا لها في السعودية، و أن بعض شركات السيارات الصينية تناقش التعاون مع السعودية لبناء مصانع، خاصة أن السيارات الصينية أصبحت مرئية في كل مكان في الشوارع السعودية.

وبحسب السفير الصيني، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس بشكل كثيف إنشاء مكاتب في بكين وشنجهاي وشنتشن في الصين، ومن المتوقع افتتاح مكتب في بكين قبل نهاية 2024.

وأكد تطلع الصين إلى تعزيز التعاون والتنمية المشتركة مع السعودية في عدة مجالات وبينها تصنيع السيارات.