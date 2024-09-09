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الأمن الأردني: إعادة فتح جسر الملك حسين صباح غد

05:21 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

جسر الملك حسين

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وكالات

أفاد الأمن الأردني بإعادة فتح جسر الملك حسين صباح غد الثلاثاء أمام حركة السفر وإغلاقه أمام حركة الشحن.

كانت مديرية الأمن العام أعلنت أمس الأحد إغلاق الجسر أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

بدوره، أفاد مسؤول فلسطيني بأنه تم إغلاق معبر الكرامة، اليوم الاثنين، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن.

وأهاب مدير شرطة الجسر مصطفى دوابشة بالفلسطينيين عدم التوجه إلى المعبر، إذ تقرر إغلاقه في الاتجاهين.

وكان ثلاثة إسرائيليين قتلوا أمس في هجوم بإطلاق نار على محطة شحن عند معبر "اللنبي" الحدودي مع الأردن.

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