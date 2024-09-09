جيش لاتفيا: المسيرة التي تحطمت في البلاد كانت من طراز شاهد الإيراني

ريجا- (د ب أ)

قال قائد الجيش اللاتفي إن المسيرة الروسية التي تحطمت في لاتفيا أمس كانت نموذجا إيراني التصميم، وسط مطالب لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز الدفاعات الجوية في جناحه الشرقي.

وقال القائد العسكري ليونيدس كالنينس إن حطام الطائرة المسيرة التي انحرفت داخل المجال الجوي اللاتفي أظهر أنها مسيرة "طراز شاهد". وكانت لاتفيا قد قالت أمس الأحد إن الطائرة المسيرة عبرت مجالها الجوي من بيلاروس وتحطمت في بلدية ريزيكني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كالنينس قوله للصحفيين اليوم الاثنين في ريجا إن الطائرة المسيرة المسلحة كانت متجهة للمشاركة في هجمات في أوكرانيا.

كما دعا وزير الدفاع في ليتوانيا المجاورة لوريناس كاشيوناس إلى نشر المزيد من أنظمة الدفاع في الجناح الشرقي لحلف الناتو وإلى تفويض أقوى لمهام المراقبة الجوية في منطقة البلطيق.