لافروف: إسرائيل تفرض شروطا تعجيزية مقابل مبادرات الوسطاء

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا تعمل مع الأطراف لحل الأزمة الفلسطينية لأن التصعيد انتقل إلى صراع على حدود لبنان وفي البحر الأحمر.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن هناك من يرغب في نشوب حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط وهذا ما يجب التصدي له، موضحا أن المبادرات التي قدمت في الأمم المتحدة بما فيها مبادرتنا أُوقفت وخطة بايدن يتم تجاهلها من قبل إسرائيل.

وتابع لافروف، أن إسرائيل تفرض شروطا تعجيزية مقابل المبادرات العقلانية التي يقدمها الوسطاء ومن بينهم مصر وقطر.