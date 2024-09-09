إعلان

BBC

لندن: قاعدة جوية روسية تضررت بشدة في هجوم في أغسطس

04:56 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

اثار هجوم على قاعدة جوية روسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

لندن- (د ب أ)

كشف تقرير استخباراتي بريطاني اليوم الإثنين، أن قاعدة جوية في منطقة فولجوجراد الروسية تكبدت أضرارا جسيمة في هجوم أوكراني.

وجاء في التقرير الاستخباراتي اليومي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية عبر منصة أكس، أن أربع حظائر طائرات دمرت ولحقت أضرار بثلاث أخريات في الهجوم على قاعدة مارينوفكا الجوية في 22 أغسطس.

كما دُمرت أيضا قبة رادار وغيرها من المباني ومنشآت تخزين مفتوحة.

وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية البريطانية حجم الدمار ة قبل الحادث وبعده. وقلل الحاكم الإقليمي الروسي أندريه بوتشاروف من حجم الضرر الناتج عن الهجوم بالمسيرات الأوكرانية وقتها.

وكان أشار إلى اندلاع حريق جراء سقوط مسيرة.

وتقع قاعدة مارينوفكا الجوية على بعد نحو 45 كيلومترا غرب العاصمة الإقليمية فولجوجراد. وكانت مقاتلات "سو-24" الروسية متمركزة في الموقع. ولم تقدم الصور أي دليل على إصابة أي طائرة.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات يومية على مسار الحرب منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وتتهم موسكو لندن بنشر معلومات مضللة.

قاعدة جوية روسية منطقة فولجوجراد الروسية هجوم أوكراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لافروف: إسرائيل تفرض شروطا تعجيزية مقابل مبادرات الوسطاء

إعلان

إعلان

تنسيق الأزهر 2025.. بدء تسجيل رغبات القبول لطلاب الدور الثاني بالثانوية