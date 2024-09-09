لندن: قاعدة جوية روسية تضررت بشدة في هجوم في أغسطس

اثار هجوم على قاعدة جوية روسية

لندن- (د ب أ)

كشف تقرير استخباراتي بريطاني اليوم الإثنين، أن قاعدة جوية في منطقة فولجوجراد الروسية تكبدت أضرارا جسيمة في هجوم أوكراني.

وجاء في التقرير الاستخباراتي اليومي الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية عبر منصة أكس، أن أربع حظائر طائرات دمرت ولحقت أضرار بثلاث أخريات في الهجوم على قاعدة مارينوفكا الجوية في 22 أغسطس.

كما دُمرت أيضا قبة رادار وغيرها من المباني ومنشآت تخزين مفتوحة.

وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية البريطانية حجم الدمار ة قبل الحادث وبعده. وقلل الحاكم الإقليمي الروسي أندريه بوتشاروف من حجم الضرر الناتج عن الهجوم بالمسيرات الأوكرانية وقتها.

وكان أشار إلى اندلاع حريق جراء سقوط مسيرة.

وتقع قاعدة مارينوفكا الجوية على بعد نحو 45 كيلومترا غرب العاصمة الإقليمية فولجوجراد. وكانت مقاتلات "سو-24" الروسية متمركزة في الموقع. ولم تقدم الصور أي دليل على إصابة أي طائرة.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية معلومات يومية على مسار الحرب منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وتتهم موسكو لندن بنشر معلومات مضللة.