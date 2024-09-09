مشاركة تركية أوروبية في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة غدًا

القاهرة - (د ب أ)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب دورته الجديدة 162 بالقاهرة غدا الثلاثاء برئاسة اليمن.

ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الاجتماع حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الذي سيلقي كلمة أمام الاجتماع أيضاً عن جهود الوساطة من أجل وقف الحرب، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، والوضع الإنساني الكارثي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية مشاركة وزير خارجيتها في الاجتماع كما يشارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للمرة الأولي منذ توليه منصب وزير الخارجية .

وتتصدر القضية الفلسطينية أجندة مجلس جامعة الدول العربية، والصراع العربي الإسرائيلي ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والضفة العربية، وكذلك بند الشئون العربية والأمن القومي العربي ومتابعة الأوضاع في لبنان واليمن وليبيا والصومال والسودان، وكذلك التعاون العربي الدولي.