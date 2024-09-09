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قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية

02:57 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت 12 فلسطينيا على الأقل من مدن الضفة الغربية المحتلة بينهم صحفية، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم، وقلقيلية، والقدس.

ووفق الوكالة، "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية قوات الاحتلال
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