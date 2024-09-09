وول ستريت جورنال: حرب غزة تعمّق التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل والأردن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل بشكل كبير منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر والحرب الجارية في غزة، رغم توقيع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام عام 1994.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين أن مسلحا أردنيا أطلق النار وقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين عند معبر حدودي مهم بين الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل والأردن أمس الأحد وسط توتر متزايد بين البلدين بسبب الحرب في غزة..مشيرة إلى أن المهاجم وصل إلى جسر الملك حسين (جسر اللنبي) بشاحنة قادمة من الأردن، وهو المعبر البري الرئيسي بين المملكة والضفة الغربية.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، أطلق المهاجم المسلح النار من مسدس 9 ملم على الإسرائيليين الذين يعملون في المعبر ، وقُتل المسلح على يد القوات الأمنية الإسرائيلية في موقع الحادث ، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في عام 1994، ويتمتعان بعلاقات اقتصادية وأمنية وثيقة ، ولكن العلاقات الدبلوماسية تدهورت بشكل كبير منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر والحرب اللاحقة في غزة.