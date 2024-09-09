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برنامج الأغذية العالمي: 2.2 مليون شخص بغزة بحاجة ماسة إلى مساعدات

01:18 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

برنامج الغذاء العالمي

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فلسطين - (أ ش أ)


أعلن برنامج الأغذية العالمي أن مليونين و200 ألف شخص في غزة لا يزالون بحاجة ماسّة إلى مساعدات بعد 11 شهرا من الحرب، مؤكدا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تعيق جهود البرنامج في تقديم المساعدات لأهالي القطاع.
وذكر البرنامج، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، "11 شهرا من الحرب في غزة، ولا يزال 2.2 مليون شخص في حاجة ماسّة إلى المساعدات الغذائية والمعيشية".
وأكد أنه رغم التزام برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات، فإن أوامر الإخلاء تعيق الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات، مشددا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

هذا المحتوى من

Asha
برنامج الأغذية العالمي غزة مساعدات
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