المعارضة الألمانية تهاجم شولتس بسبب تصريحات السلام مع بوتين

برلين - (د ب أ)

انتقدت المعارضة المحافظة في ألمانيا، اليوم الاثنين، بشدة المستشار الألماني أولاف شولتس بسبب تصريحات في مقابلة إعلامية أمس الأحد حول الدفع بقوة أكبر من أجل إنهاء غزو روسيا لأوكرانيا عن طريق التفاوض.

قال رودريش كيزفيتر، خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين الوسط)، إن شولتس وقع في فخ الدعاية الروسية ويستمر في التمسك بالأوهام الألمانية القديمة الأنانية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر كيزفيتر أن تحول شولتس كان بمثابة "مهزلة" تمثل نهاية إعلانه البارز بأن الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022 سيمثل نقطة تحول في السياسة الأمنية الألمانية.

وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس الأحد:" أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يتعين فيها مناقشة كيفية الخروج من حالة الحرب هذه وصولا إلى السلام بسرعة أكبر مما يوحي به الانطباع الحالي". وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر سلام آخر، أجاب شولتس:" في كل الأحوال، سيكون هناك مؤتمر سلام آخر. وأنا والرئيس (الأوكراني) متفقان على أنه يجب أن يكون مؤتمرا تشارك فيه روسيا أيضا".

وقال كيزفيتر في تصريحات لصحيفة "بيلد" إن شولتس يحاول تسويق نفسه باعتباره "مستشار السلام" بتكلفة باهظة بالنسبة لألمانيا وحلفائها، مضيفا أن المستشار "يجعل الوضع في أوكرانيا أسوأ وبالتالي يضعف الأمن الأوروبي والألماني".

وزعم كيزفيتر أن المقترحات المتعلقة بروسيا تندرج في استراتيجية قطاعات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) الذي ينتمي إليه شولتس "لدفع أوكرانيا بمهارة شديدة إلى سلام وهمي تحدده روسيا، عن طريق تقليص الدعم تدريجيا والدعوة إلى مفاوضات وهمية بدلا من ذلك".

وتأتي تصريحات شولتس قبل أقل من أسبوعين من خوض زميله في الحزب الذي يرأس حكومة ولاية براندنبورج، ديتمار فويدكه، لانتخابات صعبة في الولاية في ضوء صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وتأتي الانتخابات في 22 سبتمبر في أعقاب انتخابات إقليمية جرت في ولايتين قبل ثلاثة أسابيع، والتي حقق فيها حزب "البديل من أجل ألمانيا" مكاسب تاريخية، حيث حل في المركز الأول في ولاية تورينجن وضيّق الفارق مع الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا. وهذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها حزب يميني متطرف الصدارة في انتخابات منذ تولي النازيين السلطة في ثلاثينيات القرن العشرين.