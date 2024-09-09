الأمن اللبناني يُخلي 3 بلدات في الشمال من النازحين السوريين المخالفين

بيروت - (د ب أ )

أخلى الأمن اللبناني ثلاث بلدات في شمال البلاد من النازحين السوريين المخالفين بعد إنذارهم .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الاثنين، قامت دوريّات من أمن الدولة مكتب البترون، بإخلاء بلدات راشانا ونيحا وكفور العربي في الشمال من النازحين السوريّين المخالفين.

وطبقا للوكالة ، كانت الدوريات أنذرتهم قبل مدة بضرورة الإخلاء، بسبب إقامتهم بطريقة غير مشروعة وإشغالهم لعقارات خاصّة باللبنانيّين، لافتة إلى أن عمليّات الإخلاء جرت دون أيّ حادث.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح ، ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.