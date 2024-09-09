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BBC

جانتس يطالب بزيادة الضغط العسكري على حماس لإطلاق سراح الأسرى

01:14 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

بيني جانتس

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تل أبيب - (د ب أ)

قال زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، بيني جانتس، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يجب على العالم دعم زيادة الضغط العسكري على حركة حماس في غزة، خاصة في ضوء تعثر التوصل لاتفاق بشأن الأسرى الإسرائيليين.

وقال جانتس، عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي على هامش مؤتمر في واشنطن، إن حزبه المعارض مستعد لمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان سياسي للتوصل إلى اتفاق، في وقت يهدد شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف بالانسحاب من الحكومة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جانتس قوله في بيان أصدره حول لقائه مع بلينكن: "بعد شهور من رفض حماس لإطار الاتفاق، نتوقع من العالم دعم إسرائيل في زيادة الضغوط المدنية والعسكرية على غزة".

وقال جانتس إن "هذا ما أدى إلى إبرام الاتفاق الأول بشأن الأسرى وهذا ما سيعجل بهزيمة حماس" حسب تعبيره.

بيني جانتس أنتوني بلينكن حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة
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