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BBC

مطار أرلاندا السويدي يوقف الحركة مؤقتًا بعد رصد مسيرات بالقرب منه

12:09 م الإثنين 09 سبتمبر 2024

مطار أرلاندا في العاصمة السويدية

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ستوكهولم - (د ب أ)

اضطر مطار أرلاندا، وهو أكبر مطار في السويد، لإيقاف الحركة الجوية بالكامل مؤقتا بعدما تم رصد أربع مسيرات على الأقل بالقرب منه، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية (إس.في.تي) عن هيئة النقل الجوي (إل.إف.في).

وتحتم إغلاق المطار الذي يضم الخطوط الجوية الإسكندنافية الساعة 2 صباح اليوم الاثنين بتوقيت وسط أوروبا وأعيد فتحه صباحا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعيد توجيه الطائرات إلى المطارات القريبة.

وبدأت الشرطة تحقيقا مبدئيا في تخريب المطار وانتهاكات لقانون الحماية.

مطار أرلاندا السويد الخطوط الجوية الإسكندنافية
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