مطار أرلاندا السويدي يوقف الحركة مؤقتًا بعد رصد مسيرات بالقرب منه

ستوكهولم - (د ب أ)

اضطر مطار أرلاندا، وهو أكبر مطار في السويد، لإيقاف الحركة الجوية بالكامل مؤقتا بعدما تم رصد أربع مسيرات على الأقل بالقرب منه، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية (إس.في.تي) عن هيئة النقل الجوي (إل.إف.في).

وتحتم إغلاق المطار الذي يضم الخطوط الجوية الإسكندنافية الساعة 2 صباح اليوم الاثنين بتوقيت وسط أوروبا وأعيد فتحه صباحا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعيد توجيه الطائرات إلى المطارات القريبة.

وبدأت الشرطة تحقيقا مبدئيا في تخريب المطار وانتهاكات لقانون الحماية.