إعلان

BBC

جيش الاحتلال يُعلن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

11:23 ص الإثنين 09 سبتمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في منشور على تطبيق " تليجرام" إنه ضرب "هياكل عسكرية لحزب الله و منصة لإطلاق الصواريخ" خلال الليل في مناطق كفر كلا و الطيبة و حانين و يارين بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

أضاف الجيش أن القوات ضربت أمس الأحد "هيكلا عسكريا لحزب الله" في خربة سلم بجنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنسيق الأزهر 2025.. بدء تسجيل رغبات القبول لطلاب الدور الثاني بالثانوية