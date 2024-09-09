جيش الاحتلال يُعلن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في منشور على تطبيق " تليجرام" إنه ضرب "هياكل عسكرية لحزب الله و منصة لإطلاق الصواريخ" خلال الليل في مناطق كفر كلا و الطيبة و حانين و يارين بالقرب من الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

أضاف الجيش أن القوات ضربت أمس الأحد "هيكلا عسكريا لحزب الله" في خربة سلم بجنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.