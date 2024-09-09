الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر

عمان - ( د ب أ )

أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن استمرار إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وأهابت المديرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت أمس الأحد إغلاق الجسر أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

بدوره، أفاد مسؤول فلسطيني بأنه تم إغلاق معبر الكرامة، اليوم الاثنين، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن.

وأهاب مدير شرطة الجسر مصطفى دوابشة بالفلسطينيين عدم التوجه إلى المعبر، إذ تقرر إغلاقه في الاتجاهين.

وكان ثلاثة إسرائيليين قتلوا أمس في هجوم بإطلاق نار على محطة شحن عند معبر "اللنبي" الحدودي مع الأردن .