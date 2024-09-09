أمريكا والصين تجددان التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لمعالجة أزمة المناخ

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

جددت الولايات المتحدة والصين التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لمعالجة أزمة المناخ ووقف إزالة الغابات بحلول عام 2030 وإدارتها بشكل مستدام وتعزيز حماية الغابات عالميًا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية بتعزيز العمل المناخي في عشرينيات القرن الـ21 في يناير 2024 في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2024، في العاصمة الصينية، بكين، برئاسة المستشار الأمريكي البارز للرئيس لشؤون المناخ الدولية جون بوديستا والمبعوث الصيني الخاص للتغير المناخي ليو تشن مين.

وواصل الطرفان مناقشاتهما حول معالجة أزمة المناخ، بما في ذلك تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لعام 2030 والتحضير لمساهمات 2035.

كما شارك المستشار بوديستا والمبعوث ليو تشن مين في منتدى التعاون الأمريكي-الصيني حول الاقتصاد الدائري والجولة المستديرة للعمل المناخي على المستوى دون الوطني، المنعقدة في 6 سبتمبر.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الحوار والجهود المشتركة لدعم رئاسة أذربيجان في مؤتمر الأطراف الـ29 (كوب 29) لضمان نتائج ناجحة، بما في ذلك الأهداف الجديدة المحددة والمادة السادسة من اتفاقية باريس التي توضح أنه بإمكان الدول استخدام أدوات السوق لتحقيق أهداف مساهماتها المحددة وطنيًّا.

وأكد الجانبان نيتهما المشتركة لاستضافة قمة حول غازات الميثان والغازات الدفيئة الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف الـ29 (كوب 29) في أذربيجان.

وأكد المسؤولون الأمريكيون والصينيون أهمية تشجيع الآخرين على المشاركة في القمة وتقديم السياسات والإجراءات المناسبة.

كما أعرب الطرفان عن ترحيبهما بالتبادل الفني والسياسي الذي تم حتى الآن في إطار مجموعة العمل الأمريكية-الصينية، بما في ذلك مناقشات تتعلق بالتحول في مجال الطاقة والميثان والاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد والمقاطعات والمدن المنخفضة الكربون والمستدامة، وأعربا عن تطلعهما لمزيد من التبادل.