إصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، إصابة أربعة أشخاص بجروح في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد .

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "غارة شنها العدو الإسرائيلي على بلدة حانين، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج".

ووفق الوكالة، "شن الطيران الحربي المعادي غارتين ليلا على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.