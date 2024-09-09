بوتين: العلاقات الروسية - الكورية الشمالية وصلت إلى مستوى عال من الصداقة

كوريا الشمالية - (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى عال من الصداقة وحسن الجوار.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها بوتين إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس دولة كوريا الشمالية.

وقال بوتين في رسالته "إن العلاقات بين البلدين القائمة على التقاليد الممتازة للصداقة وحسن الجوار وصلت إلى مستوى عال، وقد ثبت ذلك بوضوح من خلال محادثاتنا البناءة التي أُجريت مؤخرا في بيونج يانج"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأكد الرئيس الروسي "أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية سوف تتعزز بطريقة مخططة بفضل الجهود المشتركة".

وأشار بوتين إلى أن الشركة الروسية - الكورية الشمالية تتوافق مع المصالح الأساسية لشعبي البلدين، كما ستساهم في ضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا ككل.