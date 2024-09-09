البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات النيابية بالأردن

مصر - (أ ش أ)

يشارك وفد رسمي من البرلمان العربي برئاسة النائبة الدكتورة أحلام اللافي رئيسة اللجنة الاجتماعية، في متابعة الانتخابات النيابية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمقرر عقدها غدا الثلاثاء، وذلك بتوجيه من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وتلبية للدعوة التي تلقاها العسومي من المهندس موسى حابس المعايطة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن.

وذكر بيان للبرلمان العربي اليوم الاثنين، أن وفد البرلمان سيقوم بتفقد سير العملية الانتخابية، ومتابعة إجراءاتها في عدد من الدوائر الانتخابية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن حرص البرلمان الشديد على متابعة جميع الاستحقاقات الدستورية في الدول العربية، مؤكدًا أن متابعة مجريات التجارب الديمقراطية في الدول العربية، تعزز منها وتسهم في نقلها وتطويرها.

وأشار إلى أن البرلمان العربي سيصدر في نهاية أعمال بعثته تقريرًا بمجمل ما شوهد خلال متابعة سير العملية الانتخابية.