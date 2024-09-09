مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء غارات إسرائيلية على سوريا

كتب- محمد فتحي:

قالت مديرية صحة حماة بسوريا، إن هناك 4 أشخاص قتلوا بينما أصيب 15 آخرين كحصيلة أولية جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة مصياف بريف حماة الغربي، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن انفجارا سُمع في أجواء المنطقة الوسطى بسوريا.

وقال التلفزيون السوري، إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان استهدف نقاطا عدة في المنطقة الوسطى، بحسب سكاي نيوز.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجوم على سوريا تمركز على منطقة مصياف في ريف حماة حيث يقع مركز البحوث العلمية الذي يتواجد فيه خبراء الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت أنه لا توجد أي هجمات في دمشق، طرطوس، او حمص بل أصداء الانفجارات نتيجة تفعيل منظومة الدفاع الجوي السوري.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري، أن حريقا كبيرا اندلع في منطقة حير عباس بريف حماة جراء الغارات الإسرائيلية.

ووصلت 5 إصابات على الأقل إلى مستشفى حماة بينها واحدة وصفت بالحرجة، بحسب مصادر محلية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الطيران الإسرائيلي شن 15 غارة على الأقل على مرحلتين.

فيما قالت مصادر سورية محلية إن الغارات المتزامنة تعد الأوسع والأعنف التي تتعرض لها سوريا خلال السنوات الأخيرة.