أوكرانيا تدعو الناتو لاستخدام قوته المشتركة لإسقاط الطائرات الروسية بأجوائها

موسكو – (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، اليوم الأحد، أن تتدخل دول الغرب لإسقاط الطائرات الروسية بدون طيار فوق أوكرانيا.

وقال الوزير الأوكراني -في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن الغرب يجب أن يستجيب للحوادث الأخيرة التي تضمنت طائرات روسية بدون طيار تنتهك المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن انتهاك المجال الجوي لرومانيا ولاتفيا من قبل الطائرات الروسية بدون طيار هو تذكير بأن تصرفات روسيا تتجاوز حدود أوكرانيا.

وأشار في بيان: "يجب أن تكون الاستجابة الجماعية للحلفاء أقصى دعم لأوكرانيا الآن لوضع حد للعدوان الروسي وحماية الأرواح والحفاظ على السلام في أوروبا".

وأكد سيبيا أن "أوكرانيا بحاجة إلى عمل ملموس من الحلفاء لتحقيق هذه الغاية، قرار جماعي شجاع لاستخدام الدفاع الجوي المشترك لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية فوق أوكرانيا".

يذكر أن البرلمان الأوكراني وافق قبل أيام قليلة على استقالة ديميتري كوليبا، ووافق على تعيين أندري سيبيا ليحل محله وزيرا للخارجية في أوكرانيا.