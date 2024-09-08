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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 مسيّرات ومنظومتي صواريخ للحوثيين

10:22 م الأحد 08 سبتمبر 2024

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 مسيّرات وم

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وكالات

قالت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إنها دمرت 3 طائرات بدون طيار ومنظومتين صاروخيتين في منطقة سيطرة الحوثيين باليمن خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك"، أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث طائرات بدون طيار و2 من الأنظمة الصاروخية في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وأشارت السنتكوم، إلى أنه "تبيّن أن هذه الأنظمة تشكل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

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