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الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع خدماتها عن وسط وجنوب غزة

08:51 م الأحد 08 سبتمبر 2024

شركات الاتصالات الفلسطينية بالتل

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وكالات

أعلنت شركات الاتصالات الفلسطينية بالتل، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت المنزلي عن وسط وجنوب قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت الشركة في بيانها: " أهلنا الكرام في قطاع غزة الحبيب، نأسف للإعلان عن توقف خدمات الإنترنت المنزلي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وأشارت شركة الاتصالات الفلسطينية إلى أن طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.

قطاع غزة شركات الاتصالات الفلسطينية بالتل الإنترنت المنزلي
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