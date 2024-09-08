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BBC

بعدما رفضت إسرائيل استقباله.. بوريل في زيارة رسمية إلى مصر ولبنان

08:00 م الأحد 08 سبتمبر 2024

جوزيب بوريل

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بروكسل - (د ب أ)

يقوم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بجولة شرق أوسطية اليوم الأحد تستغرق عدة أيام تشمل مصر ولبنان، ولكن لن يزور خلالها إسرائيل.

ويعتزم بوريل الاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة غدا الاثنين، كما سيزور معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وفقا لمكتب الخدمة الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال مكتبه إن اجتماعا مع الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة "يتصدر جدول أعماله".

ويوم الثلاثاء يلتقي بوريل مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ويشارك في اجتماع للجامعة العربية.

وخلال يومي الأربعاء والخميس يزور بوريل لبنان حيث سيلتقي مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد القوات المسلحة اللبنانية جوزيف عون.

كما سيتلقي بوريل مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب. ومن المقرر أن يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا.

ويناقش بوريل مع نظيره اللبناني دعم الاتحاد الأوروبي "لصمود واستقرار لبنان" ودور لبنان في المنطقة.

وأوضح البيان أن بوريل لن يزور إسرائيل خلال جولته.

يشار إلى أن بوريل قد أثار استياء المسؤولين الإسرائيليين بانتقاده المتكرر لحرب إسرائيل في قطاع غزة التي قال إنها تسببت في حدوث مجاعة ونقص في الأدوية والمياه، كانت إسرائيل قد أعلنت الحرب ردا على هجوم حماس على بلداتها الجنوبية.

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