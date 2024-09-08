حصد 94% من الأصوات.. هيئة الانتخابات الجزائرية تعلن فوز الرئيس تبّون



وكالات

قالت هيئة الانتخابات الجزائرية في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن العملية الانتخابية جرت بنزاهة وشفافية، مؤكدة أنها وقفت على مسافة واحدة من كل المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت هيئة الانتخابات الجزائرية، أن الانتخابات شهدت مشاركة واسعة من الناخبين، مشيرة إلى أن الانتخابات كانت سلمية وجرت في ظروف هادئة.

وكشفت أن الانتخابات شهدت بعض الممارسات التي لم تؤثر في سيرها، لافتة إلى أنها سجلت 9 تجاوزات خلال العملية الانتخابية.

وأعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، فوز الرئيس عبد المجيد تبون في الانتخابات حسب النتائج الأولية، موضحة أنه حصد أكثر من 94 بالمئة بما يقارب 5 ملايين صوت.

وذكرت أن المرشح حساني شريف عبد العالي يحصد 3.17% من الأصوات، فيما حصل المرشح يوسف أوشيش يحصد 2.16% من الأصوات.