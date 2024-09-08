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BBC

بعد حادث معبر "اللنبي".. نتنياهو يتعهد ببناء جدار على الحدود مع الأردن

07:41 م الأحد 08 سبتمبر 2024

حادث معبر اللنبي

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني "واي نت"، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعد خلال اجتماع للمجلس الأمني المصغر، بتخصيص أموال إضافية في ميزانية العام المقبل لتأمين الحدود مع الأردن.

وزعم نتنياهو خلال حديثه، أن إيران تستخدم الحدود الشرقية مع الأردن لتهريب الأسلحة إلى عناصر المقاومة في الضفة الغربية.

وأكد نتنياهو عزمه على اتخاذ إجراءات إضافية مختلفة لتأمين الجبهة الشرقية مع الأدرن، بما يشمل إنشاء جدار لمنع تهريب الأسلحة، مشددا على أن هذا الأمر ستتم معالجته في ميزانية عام 2025.

ولقي 3 إسرائيليين حتفهم خلال الهجوم الذي شنه ماهر في عملية إطلاق نار عبر الحدود بين الأردن وإسرائيل.

كما أغلقت السلطات الأردنية جسر الملك حسين، وأغلقت إسرائيل كافة المعابر البرية مع الأردن.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الأردن الحدود بين الأردن وإسرائيل حادث معبر اللنبي
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