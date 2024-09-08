إعلان

BBC

الرئيس الإسرائيلي يدعو لإجراء تحقيق شامل في الهجوم عند معبر اللنبي

07:13 م الأحد 08 سبتمبر 2024

رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تل أبيب - (د ب أ)

اجتمع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، في مقر إقامته في القدس، بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو.

وعلق الرئيس الإسرائيلي، في لقائهما، على الهجوم الذي وقع عند معبر اللنبي، قائلا "أبعث بعناق حار وتعازي القلبية لأسر الضحايا، وأتمنى أن تكون تلك آخر أحزانهم" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وأضاف أن "اتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها تمثل حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة، ونحن على ثقة من أن جميع الأطراف ستجري تحقيقا شاملا في الحادث وتعمل على منع وقوع هجمات في المستقبل".

كما أعرب هرتسوج عن قلقه إزاء الاستقرار في المنطقة، مع استمرار إيران في تهديد إسرائيل عبر جبهات متعددة - وخاصة خلال فترة الأعياد الدينية اليهودية المقبلة، والذكرى السنوية للهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي السفير الأمريكي لدى إسرائيل معبر اللنبي هجوم معبر اللنبي إسرائيل إيران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بزعم استخدامها في التخطيط لاغتيال الرئيس مادورو.. الشرطة الفنزويلية تحاصر السفارة الأرجنتينية

إعلان

إعلان

بعد إباحتها من أستاذ بالأزهر.. بيان عاجل لدار الإفتاء بشأن حكم سرقة الغاز والكهرباء