الرئيس الإسرائيلي يدعو لإجراء تحقيق شامل في الهجوم عند معبر اللنبي

تل أبيب - (د ب أ)

اجتمع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، في مقر إقامته في القدس، بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو.

وعلق الرئيس الإسرائيلي، في لقائهما، على الهجوم الذي وقع عند معبر اللنبي، قائلا "أبعث بعناق حار وتعازي القلبية لأسر الضحايا، وأتمنى أن تكون تلك آخر أحزانهم" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وأضاف أن "اتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها تمثل حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة، ونحن على ثقة من أن جميع الأطراف ستجري تحقيقا شاملا في الحادث وتعمل على منع وقوع هجمات في المستقبل".

كما أعرب هرتسوج عن قلقه إزاء الاستقرار في المنطقة، مع استمرار إيران في تهديد إسرائيل عبر جبهات متعددة - وخاصة خلال فترة الأعياد الدينية اليهودية المقبلة، والذكرى السنوية للهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.