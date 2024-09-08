خلال لقائه بن زايد.. عبد العطي يؤكد اعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة الإماراتية

القاهرة - أبوظبى – (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، خلال زيارته الحالية لإمارة أبو ظبي، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا اعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة السياسية الإماراتية من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، كما أكد حرص القاهرة على أن تمثل هذه اللقاءات قوة دفع لمؤسسات الدولتين من أجل العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية قدم التهنئة لرئيس دولة الإمارات على النجاح الكبير الذي حققته الرئاسة الإماراتية للدورة الـ28 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" بدبي، مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين وتشعب أطر التعاون الثنائي بينهما، وحرص الجانبين على دفع العلاقات لآفاق أرحب.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاتخاذ المزيد من الخطوات على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية المصرية الإماراتية على شتى الأصعدة، بما يحقق مصالح البلدين، مشددا على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر في مختلف القطاعات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وحالة التصعيد غير المسبوقة، وسبل التهدئة وتجنب المزيد من التوتر والتصعيد، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة والأزمة السودانية وأمن البحر الأحمر والوضع في كل من ليبيا والصومال.

وتم التوافق على استمرار التشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة القادمة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس دولة الإمارات تقديره الكامل للقيادة المصرية، وما يكنه لمصر وشعبها من محبة وتقدير كبيرين، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات خلال العقد الأخير تحت قيادة الرئيس السيسي.