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BBC

السوداني: اتخذنا خطوة مهمة نحو إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة بالعراق "يونامي"

06:44 م الأحد 08 سبتمبر 2024

محمد شيّاع السوداني

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وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن بغداد أخذت خطوة مهمة نحو حسم ملف بقاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة وإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي".

وأكد السوداني في بيانه، على أهمية حسم استحقاق ملف رئاسة مجلس النواب، مشددا على أن الحكومة العراقية تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.

وأوضح السوداني أن حكومته نجحت في تجنيب العراق تداعيات التصعيد دون التخلي عن مواقفها الثابتة الداعمة لفلسطين.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعثة الأمم المتحدة بالعراق يونامي الحكومة العراقية فلسطين
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