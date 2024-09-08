بعد قرارها ضد وزير العدل.. سموتريتش: المحكمة العليا تواصل دهس الديمقراطية

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه يساند وزير العدل وسيعاود استكمال التعديلات على الجهاز القضائي بعد انتهاء الحرب.

وأشار سموتريتش إلى أن المحكمة العليا تواصل "دهس الديمقراطية وسلطة القانون والقضاة يواصلون دك أسس المجتمع والدولة".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الانقلاب الذي نفذه وزير العدل على النظام أدى لكارثة 7 أكتوبر وعليه عقد اجتماع لجنة تعيين القضاة فورا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن المحكمة العليا أكدت بالإجماع أن على وزير العدل تنفيذ الدعوة لاجتماع لجنة اختيار القضاة من أجل تعيين رئيس لها.