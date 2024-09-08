إعلان

BBC

جالانت: الأخوان السنوار ليسا حصينين وسيرتكبان خطأ كما فعل محمد الضيف

05:51 م الأحد 08 سبتمبر 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن الأخوين يحيى ومحمد السنوار ليسا حصينين وسيرتكبان خطأ كما فعل القيادي محمد الضيف وعيسى، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيتمكن من الوصول إليهما.

يأتي حديث جالانت بعد حادث أمني على الحدود الأردنية، حيث قٌتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر "اللنبي".

ونعى جالانت قتلى هجوم معبر اللنبي صباح اليوم، مشددا على ان جيش الاحتلال سيكثف أنشطته لإحباط الانتفاضة في الضفة الغربية وحدوده الشرقية.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي محمد السنوار هجوم معبر اللنبي جيش الاحتلال طوفان الأقصي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جورج بوش: لا أعتزم دعم أي مرشح في السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024

إعلان

إعلان