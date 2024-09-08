جالانت: الأخوان السنوار ليسا حصينين وسيرتكبان خطأ كما فعل محمد الضيف

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن الأخوين يحيى ومحمد السنوار ليسا حصينين وسيرتكبان خطأ كما فعل القيادي محمد الضيف وعيسى، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيتمكن من الوصول إليهما.

يأتي حديث جالانت بعد حادث أمني على الحدود الأردنية، حيث قٌتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر "اللنبي".

ونعى جالانت قتلى هجوم معبر اللنبي صباح اليوم، مشددا على ان جيش الاحتلال سيكثف أنشطته لإحباط الانتفاضة في الضفة الغربية وحدوده الشرقية.