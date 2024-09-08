شولتس وزيلينسكي يتفقان على ضرورة مشاركة روسيا في مؤتمر السلام المقبل

برلين - (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يتعين فيها مناقشة كيفية الخروج من حالة الحرب هذه وصولا إلى السلام بسرعة أكبر مما يوحي به الانطباع الحالي".

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر سلام آخر، أجاب شولتس: "في كل الأحوال، سيكون هناك مؤتمر سلام آخر، وأنا والرئيس (الأوكراني) متفقان على أنه يجب أن يكون مؤتمرًا تشارك فيه روسيا أيضًا".

وتجنب شولتس الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كان لا يزال يثق بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تقارير تحدثت عن تورط مواطن أوكراني في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق.

وقال شولتس: "لدي علاقة جيدة مع فولوديمير زيلينسكي، وفي الوقت نفسه، من الواضح تمامًا بالنسبة لي أن هذه المسألة يجب كشف ملابساتها"، وأضاف أنه سعيد بالتقدم الكبير الذي حققه المدعي العام الاتحادي والسلطات الأمنية في تحقيقاتهم، حسبما تم إعلانه.

وتحاول أوكرانيا الحصول على موافقة المجتمع الدولي على خطة سلام خاصة بها، وكانت العديد من الدول وافقت بالفعل على هذه الخطة خلال مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا الذي عُقد في سويسرا في يونيو الماضي، لكن روسيا لم تشارك في هذا المؤتمر.

وتنص خطة السلام المقدمة من كييف على انسحاب القوات الروسية من جميع مناطق أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وإضافة إلى ذلك، يجب أن توافق روسيا على دفع تعويضات، وأخيرًا، يجب أن يمثل جميع المسؤولين عن الحرب في موسكو، سواء من السياسيين أو العسكريين، أمام محكمة دولية.