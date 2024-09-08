بعد رومانيا.. لاتفيا تعلن رصد مسيّرة روسية انتهكت مجالها الجوي

ريجا – (أ ش أ)

أعلنت لاتفيا، اليوم الأحد، انتهاك طائرة روسية بدون طيار لمجالها الجوي، مشيرة إلى أنها تبحث في الوقت الحالي عن شظايا على أراضيها، وذلك بعد وقت قصير من إعلان رومانيا الأمر ذاته.

وقالت وزارة الدفاع في لاتفيا - في بيان صادر عنها، نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - إنه "في السابع من شهر سبتمبر الجاري، سقطت طائرة روسية بدون طيار في منطقة (ريزكني)".

وأضافت أن الطائرة دخلت المجال الجوي للاتفيا من بيلاروسيا، مشيرة إلى أن القوات المسلحة اتخذت الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الوقائع بما في ذلك إبلاغ قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يشار إلى أن لاتفيا من أشد المؤيدين لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.