القوات الروسية تحيد نحو 30 مرتزقًا أجنبيًا قرب مدينة سومي

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد أن القوات الروسية حيّدت بضربة صاروخية نحو 30 مرتزقا أجنبيا، ودمرت المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مدينة "سومي" بأوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أوردته وكالة "سبوتنك": " نتيجة لضربة صاروخية،تم تحييد نحو 30 مرتزقاً أجنبياً و6 قطع من المعدات في نقطة انتشار مؤقتة في منطقة ستيتكوفكا (شمال مدينة سومي)".

وتظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لحظة الضربة على مواقع القوات الأوكرانية وحدوث انفجارات قوية.

وفي وقت سابق اليوم أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك الحدودية.