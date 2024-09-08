بعد عملية معبر اللنبي.. رئيس مجلس وادي الأردن يدعو لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة

(وكالات)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس وادي الأردن دعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة بعد عملية معبر اللنبي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن، قوله إن عملية معبر اللنبي ليست حادثا بسيطا ولها تداعيات قاسية.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية مقتل 3 إسرائيليين في وقت سابق اليوم، خلال عملية إطلاق النار التي وقعت عند معبر اللنبي عندما قام مسلح بفتح النار على الإسرائيليين عند المنطقة الحدودية.

وأغلق الأردن جسر الملك حسين عقب الحادث، كما أغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية مع الأردن.