وزير الدفاع العراقي: الانسحاب الأمريكي سينتهي في 2026

العراق - (أ ش أ)

كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أن اللجان العسكرية العليا بين الجانب العراقي والأميركي توصلت إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف على مدى سنتين، وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية مستدامة.

وقال العباسي - في لقاء مع قناة العربية اليوم الأحد - "إنه تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ هذا العام وتستمر حتى 2025 ، وتنتهي المرحلة الثانية للانسحاب الأمريكي في 2026 بشكل كامل" .

وأضاف أنه تم تأجيل الإعلان عن الانسحاب بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والانتخابات الأمريكية ، لافتا إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد قدم مقترحا بأن مدة السنتين غير كافية للانسحاب مطالبا إضافة سنة أخرى، لكن بغداد رفضت التمديد.

وتابع أن الحكومة ماضية بخطتها في إنهاء مهمة التحالف الدولي ووضعت تفاهمات لذلك، حيث أن الأيام المقبلة ستشهد التوقيع على التفاهم الذي تم في واشنطن .

وأكد الوزير العراقي أن الاتصالات التي أجرتها الحكومة ووزارة الخارجية العراقية لعبت دورا مهما لتهدئة التوترات في المنطقة وتجنيب المنطقة توسيع الصراع ، مشددا على أنه من صالح العراق الابتعاد عن أي محور.