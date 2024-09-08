الجيش السوداني يرفض مقترح الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد

الخرطوم - (د ب أ)

رفضت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، مقترحا من جانب بعثة تقصي الحقائق الأممية بإرسال مهمة لقوة مستقلة لحفظ السلام إلى البلاد، التي تشهد حربا أهلية منذ 17 شهرا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزارة الخارجية قالت إن حماية المدنيين " مازالت تمثل أهمية قصوى" وانتقدت بشدة التوصية الأخرى للبعثة وهى حظر الأسلحة، مما قد يؤثر على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تقاتلها.

ويشار إلى أن الصراع في السودان أدى لاندلاع أكبر أزمة نزوح وأزمة جوع في العالم.

واتهمت بعثة الأمم المتحدة أمس الأول الجمعة الجيش السوداني وقوات الدعم السوداني" بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، تتضمن الهجمات غير التمييزية والمباشرة" وأوصت بنشر " قوة مستقلة وحيادية " لحماية المدنيين.