69% من أطفال غزة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال

رام الله - (د ب أ )



قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن 69% من أطفال قطاع غزة (من عمر يوم وحتى 10 سنوات) تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، أنه بعد مرور سبعة أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تم تلقيح هذا العدد، وذلك ضمن الحملة المستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة، حتى مساء اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ حتى مساء أمس السبت 441 ألفا و647 طفلاً، بينهم 49٪ من الإناث، و51٪ من الذكور.

وأوضحت أن الجولة الأولى من حملة التطعيم تُستكمل في محافظتي غزة والشمال، مشيرة إلى أن "طواقم وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواصل الجهود في حملة التطعيم رغم عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، وفي ظل خطر كبير على تنقلها بين مراكز التطعيم".