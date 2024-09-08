مصرع 14 شخصا وإصابة 176 آخرين جراء إعصار ياجي في فيتنام

فيتنام - (أ ش أ)

تسبب إعصار ياجي العنيف الذي يجتاح المناطق الجبلية الشمالية في فيتنام منذ أمس في مصرع 14 شخصا على الأقل وإصابة 176 آخرين، وفقا لأحدث بيانات صدرت اليوم الأحد عن وزارة الزراعة والتنمية الريفية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية عن البيانات قولها "إنه كان من بين القتلى، أربعة أفراد من نفس العائلة في مقاطعة هوا بينه لقوا حتفهم أثناء الانهيارات الأرضية في وقت مبكر من صباح اليوم، أما المصابين فمعظمهم من مقاطعة كوانج نينه"، مشيرة إلى أن 25 سفينة صغيرة محملة بالأسمنت والأخشاب غرقت في مرساها في مقاطعة كوانج نينه.

ولفتت البيانات إلى أن 13 صيادا فقدوا، من بينهم سبعة أشخاص على متن سفينة وستة أشخاص على متن قاطرة بحرية انكسر مرساها وانجرفت وفُقد الاتصال بها، وفقا للجنة التوجيهية الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها.

وأبلغ عن انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي في 5 مناطق عانت من أكبر الأضرار الناجمة عن الإعصار وهي كوانج نينه، وهاي فونج، وثاي بينه، وهاي دونج، وها نوي.

وقال رئيس الوزراء فام مينه تشينه، الذي ترأس اجتماعا بشأن التغلب على عواقب الإعصار صباح اليوم، إن الإعصار ياجي ودورته من المتوقع أن يخلفا أثارا واسعة النطاق على 26 منطقة من المنطقة الشمالية وحتى مقاطعة ثانه هوا.