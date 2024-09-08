إعلان

BBC

الحوثيون: أسقطنا مسيرة أمريكية فوق اليمن

01:41 م الأحد 08 سبتمبر 2024

الحوثيون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، أنها أسقطت مسيرة أمريكية أخرى من طراز (إم كيو-9)، كانت تحلق فوق البلاد، فيما قال الجيش الأمريكي إنه "لم يتلق أي تقارير" عن إسقاط طائرات عسكرية أمريكية مسيرة فوق اليمن.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن ذلك يمثل أحدث إسقاط محتمل لطائرة الاستطلاع التي تبلغ تكلفتها 30 مليون دولار أمريكي. وزعم الحوثيون أن الولايات المتحدة ردت بغارات جوية على الأراضي التي يسيطرون عليها.

وقال المتحدث العسكري الحوثي، يحيى سريع - في رسالة فيديو مسجلة مسبقا - إن الحوثيين أسقطوا المسيرة الأمريكية فوق محافظة مأرب اليمنية. دون أن يدلي بأي تفاصيل عن كيفية إسقاطها.

وقال الجيش الأمريكي - لـ "أسوشيتد برس" - إنه على علم بهذا الادعاء لكنه "لم يتلق أي تقارير" عن إسقاط طائرات عسكرية أمريكية مسيرة فوق اليمن.

ولم تقدم المليشيا أي صور أو فيديو لدعم الادعاء كما فعلوا في الماضي، وإن كانت هذه المواد قد تظهر في لقطات دعائية بعد أيام.

هذا المحتوى من

Asha
ميليشيات الحوثي اليمن الجيش الأمريكي الولايات المتحدة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع 14 شخصا وإصابة 176 آخرين جراء إعصار ياجي في فيتنام

إعلان

إعلان

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024.. استعلم فور ظهورها
وزارة الري تعلن عن مسابقة تعيين جديدة في يناير -- التفاصيل
عاجل| مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم على صحراوى البحيرة