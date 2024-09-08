الحوثيون: أسقطنا مسيرة أمريكية فوق اليمن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، أنها أسقطت مسيرة أمريكية أخرى من طراز (إم كيو-9)، كانت تحلق فوق البلاد، فيما قال الجيش الأمريكي إنه "لم يتلق أي تقارير" عن إسقاط طائرات عسكرية أمريكية مسيرة فوق اليمن.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن ذلك يمثل أحدث إسقاط محتمل لطائرة الاستطلاع التي تبلغ تكلفتها 30 مليون دولار أمريكي. وزعم الحوثيون أن الولايات المتحدة ردت بغارات جوية على الأراضي التي يسيطرون عليها.

وقال المتحدث العسكري الحوثي، يحيى سريع - في رسالة فيديو مسجلة مسبقا - إن الحوثيين أسقطوا المسيرة الأمريكية فوق محافظة مأرب اليمنية. دون أن يدلي بأي تفاصيل عن كيفية إسقاطها.

وقال الجيش الأمريكي - لـ "أسوشيتد برس" - إنه على علم بهذا الادعاء لكنه "لم يتلق أي تقارير" عن إسقاط طائرات عسكرية أمريكية مسيرة فوق اليمن.

ولم تقدم المليشيا أي صور أو فيديو لدعم الادعاء كما فعلوا في الماضي، وإن كانت هذه المواد قد تظهر في لقطات دعائية بعد أيام.