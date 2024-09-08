الجهاد الإسلامي تبارك عملية إطلاق النار عند الحدود بين الأردن وإسرائيل

(وكالات)

أشادت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، بعملية إطلاق النار التي وقعت عند معبر اللنبي بين إسرائيل والأردن، قائلة إنها تشيد بـ "العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال الأردن على معبر الكرامة".

وأفادت حركة الجهاد الإسلامي، في بيانها، أن عملية اليوم أصدق تعبير عن نبض الشعب الأردني والشعوب العربية والمسلمة تجاه "مجازر العدو الإسرائيلي".

وفي وقت سابق اليوم وقعت عملية إطلاق نار عند الحدود بين إسرائيل والأردن نتج عنها مقتل 3 إسرائيليين بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

وأغلقت إسرائيل معابرها البرية مع الأردن بعد عملية إطلاق النار، كما أغلق الأردن جسر الملك الحسين وأعلن بدء التحقيقات في الحادث.