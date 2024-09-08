قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيًا من الضفة الغربية

(وكالات)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين، حملة اعتقالات، أسرت خلالها 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب ما أعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وفي بيان مشترك أفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن من بين إجمالي المعتقلين يوجد أسرى سابقين.

وجاء في البيان أن "عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها".