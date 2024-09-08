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ترامب يتعهد بحماية "قدسية" الانتخابات الرئاسية المقبلة

01:08 م الأحد 08 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة، دونالد ترامب، إنه سيراقب "قدسية" الانتخابات الرئاسية 2024 مع مجموعة من المحامين وخبراء القانون .

وكرر ترامب - في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي - اتهاماته لـ "الديمقراطيين" بأن انتخابات 2020 قد "سرقت"، قائلا "أنا والعديد من المحامين وخبراء القانون، نراقب عن كثب قدسية الانتخابات الرئاسية 2024.. حينما أفوز، ستتم محاكمة من مارسوا الغش وفق أقصى حد يسمح به القانون، وسيواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة، حتى لا يحدث مثل هذا الفساد في العدالة مجددا".

وتابع: "يجب الحذر من أن هذه المسألة القانونية تمتد إلى المحامين والموظفين السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين؛ سنبحث عن المتورطين في سلوك انعدام الضمير، ونلقي القبض عليهم ونحاكمهم على مستويات، للأسف، لم نشهدها من قبل في بلادنا".حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية.

هذا المحتوى من

Asha
دونالد ترامب الحزب الجمهوري الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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