إغلاق معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية المحتلة

فلسطين - (أ ش أ)

قال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.

يذكر أن ثلاثة إسرائيليين قتلوا، اليوم في إطلاق نار في جسر الملك حسين (معبر الكرامة)، ومقتل منفذ العملية وهو سائق شاحنة.