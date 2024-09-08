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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

11:54 ص الأحد 08 سبتمبر 2024

حادث تصادم - ارشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارتين، في نطاق مركز إهناسيا غربي بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة "هدير.ر.د"، 33 عامًا، خلع بالكتف الأيسر، و" محمد ع.إ"، 40 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيسر، و " وفاء.ح.أ"، 35 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، و "سيد.س.أ" 47 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس، و "رانيا.ع.ي"، 21 عامًا، كسر بالساعد الأيسر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف مستشفى إهناسيا التخصصي
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