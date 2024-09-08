معهد إسرائيلي: مقتل 706 جنود منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر تقرير حديث صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أنه منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، قتل 1664 إسرائيليا، من بينهم 706 جنود، وأصيب 17 ألفا و809 آخرون، وتم إجلاء حوالي 143 ألف شخص من منازلهم وإطلاق حوالي 20 ألف قذيفة على الأراضي الإسرائيلية.

وهناك 101 رهينة محتجزون حاليا لدى حماس، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الأحد.

ومنذ بدء الحرب، انطلقت صافرات الإنذار في 935 تجمعا سكنيا، مما أجبر الإسرائيليين على الفرار إلى مناطق آمنة حوالي 15 ألف مرة.

ومن جهة أخرى ، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى أمس السبت مطالبين باتفاق لإطلاق سراح حوالي 100 أسير لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي حشد في تل أبيب، قال أحد أقارب محتجز توفي الأسبوع الماضي:"يجب ألا نضحي بحياة أخرى، لا يجب أن نضحي بهم".